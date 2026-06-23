En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Colombia vs. RD Congo hoy: en vivo el Grupo K del Mundial 2026
El duelo es determinante para la definición de la zona, donde hay poca diferencia de puntos entre las selecciones
Este martes 23 de junio tiene lugar una nueva jornada del Mundial 2026, y uno de los principales atractivos corresponde al partido entre Colombia y la República Democrática del Congo. El duelo, entre el líder y el segundo del Grupo K, comienza a las 22 hs (hora del Este de Estados Unidos), y su transmisión será en español e inglés por distintos canales.
Horario y transmisión del partido de Colombia vs. RD Congo hoy por el Mundial 2026
El Grupo K, integrado por Colombia, RD del Congo, Portugal y Uzbekistán, disputa una nueva jornada. El seleccionado sudamericano llega en un buen momento tras el triunfo ante la selección asiática, de la mano del talento joven y de otros jugadores experimentados como Luis Díaz.
En cuanto a cómo seguirlo, Telemundo transmitirá el partido en español, mientras que en inglés se puede ver por FS1. El streaming en español está disponible en Peacock para todos los duelos.
En su debut, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo venció a Uzbekistán por 3-1, un resultado que le permitió ubicarse en la cima de la tabla del Grupo K. Por su parte, Congo empató con Portugal 0-0, por lo que la clasificación quedó de la siguiente manera:
|País
|Puntos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
Colombia
3
1
1
0
0
2
RD del Congo
1
1
0
1
0
0
Portugal
1
1
0
1
0
0
Uzbekistán
0
1
0
0
1
-2
Los duelos del Mundial 2026 para este martes 23 de junio
Para este martes 23 de junio, el calendario del Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá es el siguiente:
- 13 hs - Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K (hora del Este)
- 16 hs - Inglaterra vs. Ghana – Grupo L
- 19 hs - Panamá vs. Croacia – Grupo L
- 22 hs - Colombia vs. RD Congo - Grupo K
En la primera fecha, la selección que tiene a Cristiano Ronaldo como una de sus máximas figuras no pudo superar a RD Congo y, tras el 0-0, quedó con un solo punto. Esta tarde, Portugal buscará vencer a Uzbekistán con el objetivo de sumar puntos antes de la jornada final, que tendrá lugar el sábado 27 de junio.
Cuándo juegan Colombia y Portugal por el Mundial 2026
Después del partido de este martes 23 de junio, los seleccionados que conforman el Grupo K afrontarán la última fecha el sábado 27 de junio:
- 19.30 hs - Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (hora del Este)
- 19.30 hs - RD del Congo vs. Uzbekistán – Estadio Atlanta
Este año, el formato de clasificación es distinto, con el inicio de la ronda de eliminación en los 16avos. Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a esa ronda de 32; los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan a la siguiente etapa, en una de las principales novedades del nuevo sistema ampliado a 48 selecciones.
En caso del Grupo K, el seleccionado que termine en el primer lugar enfrentará al mejor tercero de las zonas D, E, I, J o L. Por su lado, quien finalice en el segundo puesto se medirá con el segundo del L, posición actualmente ocupada por Ghana.
Además, si logra los puntos suficientes, el tercero se mediría contra el primero del Grupo L, que por el momento es Inglaterra.
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