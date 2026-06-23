Bucks traspasan a la superestrella Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat (medios)

El griego Giannis Antetokounmpo, doble ganador del premio MVP, fue vendido por los Milwaukee Bucks, su franquicia de siempre, a los Miami Heat en una de las mayores operaciones de los últimos años, avanzaron este martes medios estadounidenses.

Jugador Más Valioso (MVP) de la liga en 2019 y 2020, Antetokounmpo se unirá a Miami a cambio de un enorme paquete de jugadores y rondas de Draft, reportaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic.

El ala-pívot, de 31 años, termina una era de 13 temporadas en los Bucks, a los que guio en 2021 al segundo título de su historia.

Su salida de Milwaukee era esperada en la NBA después de que Milwaukee encadenara cuatro temporadas sin ganar una sola ronda de playoffs y Antetokounmpo protagonizara varios conflictos con la dirigencia.

Los Heat, donde Giannis formará una pareja interior demoledora con Bam Adebayo, le ganaron la puja final a los Boston Celtics.

El legendario Pat Riley, aún al frente de las operaciones de Miami, se hizo con la gran pieza que ansiaba desde hace años para que los Heat vuelvan a ser relevantes.

Miami, que recibirá también al pívot Bobby Portis, entregará a Milwaukee a su mejor anotador, el escolta All Star Tyler Herro, al alero mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., las promesas Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis y tres selecciones de primera ronda de Draft, de acuerdo con ESPN.