A qué hora de EE.UU. juegan Francia vs. Irak hoy: transmisión en vivo y goles del Mundial 2026 desde Filadelfia

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. El partido comenzó a las 5:00 p.m. ET de EE.UU., las 6:00 p.m. de la Argentina. El combinado galo llega con tres puntos tras vencer 3-1 a Senegal en el debut; Irak no sumó unidades después de caer 4-1 ante Noruega y necesita una victoria para mantener cualquier opción de avanzar en el torneo.

Transmisión en vivo y minuto a minuto del partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026

Hora y cómo ver Francia vs. Irak en Estados Unidos

5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 2:00 p.m. PT

En inglés : FOX, FS1, fuboTV, Tubi

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El gol de Mbappé para Francia en el Mundial 2026

Qué se juega cada selección en Filadelfia hoy por el Mundial

Francia llega con ventaja y confianza . La victoria sobre Senegal mostró un equipo con potencial ofensivo de alto nivel , aunque le costó más de una hora encontrar espacios ante un rival replegado. Una nueva victoria dejaría a los galos clasificados antes de la tercera fecha , cuando enfrentarán a Noruega.

. La victoria sobre Senegal mostró un equipo con , aunque le costó más de una hora encontrar espacios ante un rival replegado. Una nueva victoria , cuando enfrentarán a Noruega. Irak tiene el margen mínimo. La derrota por 4-1 ante Noruega expuso fragilidades defensivas ante la presión alta y la velocidad de transición europea. El combinado llega obligado a ganar , pero enfrenta a una selección con recursos ofensivos superiores en casi todos los sectores del campo.

ante la presión alta y la velocidad de transición europea. El combinado llega , pero enfrenta a una selección con recursos ofensivos superiores en casi todos los sectores del campo. En este Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Esa regla mantiene viva, aunque de forma muy estrecha, cualquier posibilidad iraquí incluso en caso de derrota por un margen reducido.

Francia llega con ventaja y confianza: la victoria sobre Senegal mostró un equipo con potencial ofensivo de alto nivel Derik Hamilton - FR170553 AP

El partido paralelo de la jornada en el Grupo I enfrenta a Noruega con Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey . Ambos resultados redefinirán la zona en su totalidad.

. Ambos resultados redefinirán la zona en su totalidad. La tercera fecha del Grupo I se juega el 26 de junio: Francia enfrenta a Noruega y Senegal mide a Irak. Ese día quedará definida la clasificación completa de la zona.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.