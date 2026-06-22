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A qué hora de EE.UU. juegan Francia vs. Irak hoy: transmisión en vivo y goles del Mundial 2026 desde Filadelfia
Los galos pueden sellar su clasificación a los dieciseisavos con una victoria; Irak llega sin puntos y sin margen de error en el Grupo I
Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. El partido comenzó a las 5:00 p.m. ET de EE.UU., las 6:00 p.m. de la Argentina. El combinado galo llega con tres puntos tras vencer 3-1 a Senegal en el debut; Irak no sumó unidades después de caer 4-1 ante Noruega y necesita una victoria para mantener cualquier opción de avanzar en el torneo.
Transmisión en vivo y minuto a minuto del partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026
Hora y cómo ver Francia vs. Irak en Estados Unidos
- 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 2:00 p.m. PT
- En inglés: FOX, FS1, fuboTV, Tubi
- En español: Telemundo (señal abierta), Universo, Peacock (suscriptores Premium y Premium Plus)
- Streaming: FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock
- Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com
El gol de Mbappé para Francia en el Mundial 2026
Qué se juega cada selección en Filadelfia hoy por el Mundial
- Francia llega con ventaja y confianza. La victoria sobre Senegal mostró un equipo con potencial ofensivo de alto nivel, aunque le costó más de una hora encontrar espacios ante un rival replegado. Una nueva victoria dejaría a los galos clasificados antes de la tercera fecha, cuando enfrentarán a Noruega.
- Irak tiene el margen mínimo. La derrota por 4-1 ante Noruega expuso fragilidades defensivas ante la presión alta y la velocidad de transición europea. El combinado llega obligado a ganar, pero enfrenta a una selección con recursos ofensivos superiores en casi todos los sectores del campo.
- En este Mundial clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Esa regla mantiene viva, aunque de forma muy estrecha, cualquier posibilidad iraquí incluso en caso de derrota por un margen reducido.
- El partido paralelo de la jornada en el Grupo I enfrenta a Noruega con Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Ambos resultados redefinirán la zona en su totalidad.
- La tercera fecha del Grupo I se juega el 26 de junio: Francia enfrenta a Noruega y Senegal mide a Irak. Ese día quedará definida la clasificación completa de la zona.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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