Tabla de posiciones del Mundial 2026 y posibles cruces de México para 16avos de final

Con la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 finalizada, México se prepara para disputar el último encuentro de esta fase. Ya confirmado en el primer lugar de la zona, el equipo de Javier Aguirre enfrentará al mejor tercero entre varias zonas en 16avos de final y por eso es importante seguir la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del Mundial 2026: cómo queda México antes de la última fecha

En una nueva jornada mundialista, los ánimos se acercan cada vez más a la definición de los cruces de dieciseisavos de final. Para esta etapa, México aseguró su clasificación en el primer puesto tras vencer a Corea del Sur y enfrentará a uno de los mejores terceros.

México aseguró su clasificación en el primer puesto al vencer por 2 a 0 a Corea del Sur y deberá jugar la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 Silvia Izquierdo - AP

Al término de la segunda fecha, la tabla del Grupo A, que integra el seleccionado mexicano, quedó de la siguiente manera:

País Puntos PJ PG PE PP GF GC DG México 6 2 2 0 0 3 0 3 Corea del Sur 3 2 1 0 1 2 2 0 Chequia 1 2 0 1 1 2 3 -1 Sudáfrica 1 2 0 1 1 1 3 -2

Posibles cruces de México para 16avos de final del Mundial 2026

Los dos triunfos en sus dos primeros partidos le dan a la selección mexicana un inicio ideal en cuanto a puntos. El cierre de la fase de grupos será contra Chequia el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 21 hs (hora del Este de EE.UU.), de acuerdo con el calendario oficial.

El seleccionado europeo perdió en su debut contra Corea del Sur por 2 a 1, y luego empató por 1 a 1 con Sudáfrica en el segundo enfrentamiento. Con un punto y cerca de quedar afuera del Mundial 2026, la última jornada será su máximo desafío.

El entrenamiento de México para la última fecha de grupos del Mundial 2026

Después del último partido, el Tri sabe que enfrentará a una selección que termine en el tercer lugar de su grupo. Concretamente, jugará ante quien termine en esa posición en una de las siguientes zonas: C, E, F, H o I.

Hasta ahora, los seleccionados que ocupan esa posición son: Escocia (C), Ecuador (E), Suecia (F), Cabo Verde (H) y Senegal (I).

Tabla de posiciones de los terceros y posibles rivales de México en el Mundial 2026

De acuerdo con los resultados hasta el lunes 22 de junio, la tabla de posiciones de los terceros en la Copa del Mundo es la siguiente:

País Puntos PJ DG Suecia 3 2 0 Escocia 3 2 0 Paraguay 3 2 -2 Cabo Verde 2 2 0 Bélgica 2 2 0 Portugal 1 1 0 Chequia 1 2 -1 Ecuador 1 2 -1 Bosnia 1 2 -3 Panamá 0 1 -1 Senegal 0 1 -2 Jordania 0 1 -2

Según el nuevo formato, hasta el octavo mejor tercero clasifican a 16avos de final, por lo que por el momento avanzan Suecia, Escocia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, Portugal, Chequia y Ecuador.

Sin embargo, con más de una fecha aún en juego y pocos puntos de diferencia, la clasificación puede variar de cara a la última jornada.

De esta manera, con base en la tabla actual, México podría jugar contra Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde o Senegal.

México busca superar su mejor resultado en un Mundial

En esta edición, en la que es nuevamente anfitrión, México tiene el desafío principal de marcar su mejor actuación en una Copa del Mundo. Hasta ahora, con 18 participaciones totales, lo más lejos que llegó fue en 1970 y 1986, ambos eventos que se realizaron en su territorio.

En esta edición, México buscará superar los cuartos de final del Mundial por primera vez en su historia Luke Hales - Getty Images South America

Según los archivos de la FIFA, en 1970 llegó hasta los cuartos de final bajo las órdenes de Raúl Cárdenas, y cayó por 4-1 ante Italia, que perdió en la final contra Brasil.

Posteriormente, en 1986, Mundial en el que Argentina se alzó con el trofeo, los dirigidos por Bora Milutinović fueron eliminados por la República Federal de Alemania en tanda de penales también en cuartos de final.