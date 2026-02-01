Ca7riel & Paco Amoroso ganan primer Grammy de su carrera

El dúo Ca7riel & Paco Amoroso se alzó con el Grammy a mejor álbum de rock latino este domingo en la antesala de la 68ª edición de los premios en Los Ángeles.

Los argentinos conquistaron el gramófono gracias a su popular "Papota", trabajo que les rindió también el Grammy Latino a álbum del año en noviembre pasado, cuando se llevaron un total de cinco estatuillas.

"Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron", dijo Paco Amoroso al recibir el gramófono junto a Ca7riel.

Era la única nominación del par, que se estrenó así en la ceremonia por todo lo alto.

La antesala de los Grammy se celebra antes de la parte televisada de la gala, y es en este segmento cuando se entregan 86 de las 95 categorías de los Premios de la Academia de la Grabación.

En el bloque de categorías latinas se impuso además la mexicana Natalia Lafourcade con "Cancionera" como álbum de pop latino, venciendo a Karol G y Rauw Alejandro, entre otros.

Por su parte, Gloria Estefan y su "Raíces" triunfó como el mejor álbum latino tropical.

Se trata de la quinta estatuilla de la influyente artista, quien recibió el gramófono junto a su esposo y productor Emilio Estefan.

El segmento fue presentado por el reconocido productor Édgar Barrera, quien antecedió las categorías con un breve monólogo alternando entre inglés y español.

"Nuestra música cuenta historias reales, conecta corazones y cruza fronteras, y es algo que siempre vale la pena celebrarlo", dijo Barrera.

Esta edición de los Grammy podría ser histórica para la música latina, con Bad Bunny compitiendo con trabajos totalmente en español en las tres principales categorías de la noche: álbum, grabación y canción del año.