Día de la Madre 2026: la advertencia de la CBP sobre el regalo común que podría ser incautado en la frontera de EE.UU.
En la previa de la famosa efeméride, la agencia emitió un comunicado a través de sus canales oficiales para prevenir el intento de ingreso de estos obsequios
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Este domingo 10 de mayo se celebrará el Día de la Madre en Estados Unidos, por lo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) aprovechó para emitir un recordatorio. En su aviso, la agencia detalló las condiciones sobre el transporte de vegetación, incluidas las flores, uno de los regalos más típicos en estas fechas.
La CBP alerta sobre el ingreso de flores desde México a Estados Unidos
En su comunicado oficial, la CBP le recordó a los viajeros que ingresan desde México que tienen la obligación de informar sobre la presencia de flores y materiales de plantas en sus pertenencias. Los ramos funcionan como un regalo en esta fecha, pero su ingreso representa un riesgo para la agricultura debido a la posibilidad de transporte de plagas y enfermedades.
Los especialistas realizan inspecciones en las fronteras para evitar el paso de organismos que dañan los cultivos. En caso de detectar una amenaza, el organismo envía muestras al Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés).
Según informaron las autoridades, el objetivo de estas acciones es resguardar los cultivos del país norteamericano y los sistemas de la naturaleza ante posibles amenazas externas.
Las flores que pueden ingresar a EE.UU., según la CBP
No todas las flores están prohibidas en la frontera. La CBP indicó que algunas cuentan con permiso de entrada, siempre y cuando superen de forma exitosa el proceso de inspección, como es el caso de las rosas y los claveles.
No obstante, otros ejemplares tienen una prohibición total de ingreso desde el territorio de México, antes incluso de someterse a una inspección. Los crisantemos, por ejemplo, no pueden cruzar la frontera por el riesgo de introducción de la “roya blanca del crisantemo”.
Los rellenos verdes en los arreglos también representan riesgos sanitarios. La murraya funciona como sitio para el psílido de los cítricos, un insecto que representa una amenaza para la producción de limones y naranjas.
Qué productos deben declararse ante la CBP al entrar a EE.UU.
La normativa, expresada en el documento “Importación de productos agrícolas”, exige que cada persona que entra al país norteamericano declare carnes, frutas, vegetales, semillas y tierra. Esta regla aplica en el equipaje de mano, las maletas de bodega y el interior de los vehículos.
La declaración se realiza mediante el formulario 6059B de la CBP en la pregunta 11. La presencia en granjas o el contacto con animales de cría también debe reportarse ante la autoridad. En esos casos, el especialista realiza la revisión del calzado o las maletas para detectar restos de tierra que pueden contener enfermedades como la fiebre aftosa.
Los productos de México que tienen restricciones para ingresar a EE.UU.
El ingreso de otros productos desde México por los festejos del Día de la Madre también cuenta con ciertos límites. Las paltas pueden entrar si el usuario realiza el retiro de la cáscara y de la semilla. Además, el producto debe encontrarse en un envase al vacío.
Asimismo, frutas como mangos, manzanas, naranjas y guayabas requieren un permiso para su cruce por la frontera.
El USDA establece que las carnes en estado natural, seco o en lata están prohibidas por la amenaza de la fiebre aftosa y de la enfermedad de las vacas locas.
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