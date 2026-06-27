Cabo Verde empata con Arabia Saudí y avanza a 16avos de final del Mundial como segundo lugar de grupo

HOUSTON (AP) — Cabo Verde completó su improbable paso por la fase de grupos del Mundial con su tercer empate consecutivo para convertirse en el país más pequeño de la historia en avanzar a la ronda de eliminación directa, luego de igualar el viernes 0-0 con Arabia Saudí.

La pequeña nación insular frente a la costa occidental de África, que debuta en el escenario más importante del fútbol, había empatado previamente 0-0 con España, actual campeón europeo, y posteriormente vino de atrás para firmar un 2-2 ante Uruguay.

Los tres puntos dejaron a Cabo Verde en el segundo lugar del Grupo H, sólo detrás de España, que venció 1-0 a Uruguay.

Cabo Verde jugará el próximo 3 de julio contra el campeón vigente, Argentina, en Miami por un lugar en los octavos de final.

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