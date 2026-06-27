La ropa importada queda bajo la lupa de la CBP : las prendas que puede detener en la frontera desde ahora

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos puso bajo la lupa la ropa importada con dos nuevas órdenes de retención de mercancía. Las medidas afectan a las prendas fabricadas por Needle Craft Ltd. y Casual Wear Apparel LLC en Jordania, por violaciones a la ley estadounidense de trabajo forzoso.

Las prendas de ropa importada que puede detener CBP en la frontera desde hoy

A través de un comunicado, la CBP indicó que su personal, en todos los puertos de entrada de EE.UU., retendrá las prendas fabricadas en Jordania por las empresas mencionadas.

Los importadores de envíos retenidos pueden intentar destruir o exportar los paquetes, o también intentar demostrar que la mercancía no fue producida con prácticas laborales abusivas, según informó la agencia.

El fin a la exención de minimis de la CBP aplica a envíos cuyo valor sea de US$800 o menos Fotomontaje generado con IA

“La aplicación de la ley contra el trabajo forzoso por parte de la CBP expone las cadenas de suministro que socavan la integridad del comercio estadounidense”, declaró Susan S. Thomas, Comisionada Adjunta Ejecutiva de la Oficina de Comercio. Luego, destacó las acciones de la agencia durante 2026 para luchar contra esta práctica.

“Estas acciones constituyen la quinta y sexta Orden de Retención en este año fiscal, impidiendo que más productos vinculados a prácticas laborales abusivas ingresen a los mercados estadounidenses”, concluyó.

Por qué la CBP retendrá las prendas importadas en la frontera

Las autoridades informaron que las dos Órdenes de Retención de Mercancías (WRO, por sus siglas en inglés) se emitieron debido a violaciones del artículo 1307 del Título 19 del Código de Estados Unidos. Esta ley prohíbe la entrada al país de mercancías fabricadas con trabajo forzoso.

Las WRO surgen de una revisión de la información que indica que Needle Craft y Casual Wear utilizan mano de obra forzada para producir prendas en Jordania. Durante su investigación, la CBP analizó las siguientes pruebas:

Informes de los medios de comunicación

Documentos oficiales del gobierno jordano

Declaraciones de la empresa

Videos y fotografías

Declaraciones de las víctimas

Informes públicos

Declaraciones de organizaciones no gubernamentales

La investigación de la CBP determinó que los empleados de las empresas afectadas estaban sujetos a siete indicadores de trabajo forzoso CBP

En conjunto, las pruebas demostraron que los trabajadores están sujetos a siete indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo:

Retención de documentos de identidad

Exceso de horas extras

Intimidación y amenazas

Violencia física y sexual

Retención de salarios

Restricción de la libertad de movimiento

Condiciones de vida y trabajo abusivas

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Las órdenes de retención emitidas por la CBP en EE.UU. este año

En su sitio web oficial, las autoridades estadounidenses muestran las WRO vigentes, con China como el país con el mayor número. La agencia supervisa y aplica ahora 58 órdenes totales, de las cuales dos se emitieron este año:

Serbia Zijin Copper : emitida el 16 de junio, afecta a productos de cobre dentro de la categoría de metales básicos.

: emitida el 16 de junio, afecta a productos de cobre dentro de la categoría de metales básicos. Finca Monte Grande: emitida el 29 de enero, impacta en el café dentro de la categoría de agricultura y productos preparados.

La mayoría de las empresas que recibieron órdenes se encuentran bajo la categoría de agricultura y productos preparados (20), seguidos por la industria farmacéutica, de salud y químicos (9) y textiles (8).