Calendario y resultados de las finales de conferencia de la NBA
A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie)
A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
-- CONFERENCIA ESTE
- New York Knicks (N. 3) - Cleveland Cavaliers (N. 4)
(Knicks ganaron la serie 4-0)
19 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 115-104 tras prórroga
21 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 109-93
23 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 121-108
25 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 93-130
-- CONFERENCIA OESTE
- Oklahoma City Thunder (N. 1) - San Antonio Spurs (N. 2)
(Serie empatada 3-3)
18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 115-122 tras doble prórroga
20 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 122-113
22 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 108-123
24 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 103-82
26 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 127-114
28 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 118-91
30 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs