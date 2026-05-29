Cambio de horario en EE.UU.: los 19 estados listos para dejar fijos los relojes si Trump avanza

Recientemente, la Ley de Protección del Sol, que establecería un horario de verano permanente en casi todo Estados Unidos, fue incorporada a un paquete de transporte más amplio y recibió el respaldo de Donald Trump, con lo que aumentan las posibilidades de terminar con la práctica de adelantar y atrasar los relojes. En los últimos años, 19 estados aprobaron leyes que buscan conseguir este objetivo, pero no fueron autorizadas por el Congreso y se mantienen estancadas.

Cómo es el proyecto de ley que terminaría con el cambio de horario en EE.UU.

El proyecto de ley, conocido como la Ley de Protección del Sol (Sunshine Protection Act), busca establecer de manera permanente el horario de verano en Estados Unidos.

(Sunshine Protection Act), busca establecer de manera en Estados Unidos. El objetivo es terminar con la práctica de ajustar los relojes dos veces al año, que fue objeto de repetidas críticas desde su establecimiento oficial.

La legislación que regula el cambio de hora en EE.UU. se mantiene activa desde principios de la década de 2000 Imagen generada con inteligencia artificial

La propuesta, impulsada por los republicanos de Florida (el senador Rick Scott y el representante Vern Buchanan), fue incluida dentro de un paquete de financiamiento de transporte más amplio llamado Ley de Modernización de Vehículos Motorizados.

Recientemente, avanzó en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara con 48 votos a favor y uno en contra, y ahora podría llegar al pleno.

A través de un mensaje en redes sociales, Trump manifestó su apoyo a la medida y aseguró que iba a “trabajar muy duro” para garantizar que se convierta en ley, según informó WGNTV.

“Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘reloj’, por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año”, escribió.

Si se convierte en ley, la mayor parte del país mantendría el horario de verano permanente; Hawái, la mayor parte de Arizona y algunos territorios seguirían exentos porque ya observan horario estándar durante todo el año.

Los 19 estados listos para dejar fijos los relojes si Trump avanza en EE.UU.

En los últimos años, distintos políticos se pronunciaron en contra de los cambios de horario. Actualmente, 19 estados están preparados para establecer el DST y dejar de cambiar sus relojes dos veces al año:

Florida (fue el primero en 2018).

(fue el primero en 2018). Maine.

Texas.

Alabama.

Colorado.

Delaware.

Georgia.

Idaho.

Louisiana.

Minnesota.

Mississippi.

Montana.

Oklahoma.

Oregon.

South Carolina.

Tennessee.

Utah.

Washington.

Wyoming.

Además, en Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y West Virginia, hay propuestas para la implementación fija del horario de verano que aún siguen en consideración.

Ajuste de relojes en EE.UU.: la historia de la legislación

Si bien el cambio de horario se comenzó a tratar como una normativa oficial en el siglo XX, la referencia más antigua a la idea de “ahorrar” luz solar aparece en 1784, cuando Benjamin Franklin escribió el ensayo An Economical Project.

Según The Old Farmer’s Almanac, el texto proponía medidas para obligar a la población a levantarse al amanecer con el fin de reducir el uso de velas.

En EE.UU., 19 estados aprobaron leyes para fijar un horario, mientras que otros avanzan con disposiciones similares Freepik

La medida no se tuvo en cuenta hasta la Primera Guerra Mundial. Alemania fue el primer país en implementar oficialmente el horario de verano en 1915 para ahorrar combustible.

Reino Unido lo adoptó en 1916 y Estados Unidos lo hizo en 1918, cuando el Congreso aprobó la Standard Time Act.

Con el paso del tiempo, la medida fue suspendida y restablecida en varias ocasiones, hasta que en 1966 se creó un sistema uniforme para evitar confusión entre estados, especialmente en sectores como el transporte y las comunicaciones. Finalmente, el uso actual se estableció con la Ley de Política Energética de 2005, que entró en vigor en 2007.