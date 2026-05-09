Calendario y resultados de las semifinales de conferencia de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
-- Detroit Pistons (n.º 1) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)
(Pistons lideran la serie 2-0)
5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 111-101
7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 107-97
9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons
11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons
13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)
15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons (si es necesario)
17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)
-- New York Knicks (n.º 3) - Philadelphia 76ers (n.º 7)
(Knicks lideran la serie 3-0)
4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98
6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 108-102
8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 94-108
10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks
12 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)
14 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks (si es necesario)
17 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers (si es necesario)
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - Los Angeles Lakers (n.º 4)
(Thunder lidera la serie 2-0)
5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 108-90
7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 125-107
9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder
11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder
13 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)
16 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder (si es necesario)
18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers (si es necesario)
-- San Antonio Spurs (n.º 2) - Minnesota Timberwolves (n.º 6)
(Serie empatada 1-1)
4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 102-104
6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 133-95
8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs
10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs
12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves
15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs (si es necesario)
17 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)