Calendario y resultados de las semifinales de conferencia de la NBA

Calendario y resultados de los partidos de las semifinales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

-- Detroit Pistons (n.º 1) - Cleveland Cavaliers (n.º 4)

(Cavaliers lideran la serie 3-2)

5 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 111-101

7 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 107-97

9 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 116-109

11 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons 112-103

13 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers 113-117 (prórroga)

15 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Pistons

17 de mayo en Detroit: Pistons - Cavaliers (si es necesario)

-- New York Knicks (n.º 3) - Philadelphia 76ers (n.º 7)

(Knicks ganaron la serie 4-0)

4 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 137-98

6 de mayo en Nueva York: Knicks - Sixers 108-102

8 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 94-108

10 de mayo en Filadelfia: Sixers - Knicks 114-144

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (n.º 1) - Los Angeles Lakers (n.º 4)

(Thunder ganó la serie 4-0)

5 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 108-90

7 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Lakers 125-107

9 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder 108-131

11 de mayo en Los Ángeles: Lakers - Thunder 110-115

-- San Antonio Spurs (n.º 2) - Minnesota Timberwolves (n.º 6)

(Spurs lideran la serie 3-2)

4 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 102-104

6 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 133-95

8 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 108-115

10 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs 114-109

12 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves 126-97

15 de mayo en Mineápolis: Timberwolves - Spurs

17 de mayo en San Antonio: Spurs - Timberwolves (si es necesario)

