Tiene 56 años, es mexicano y resiste hace meses dentro de un supermercado para ganar US$1 millón junto a tres finalistas

En el reto más reciente lanzado por el famoso youtuber MrBeast, titulado Last To Leave Grocery Store, Wins US$250mil, un mexicano de 56 años captó la atención del público. Se trata de Juan, quien llegó a la etapa final del desafío y podría repartirse US$1 millón con los últimos concursantes si completan el nuevo reto en equipo.

Consumir toda la comida del supermercado, el último reto para ganar US$1 millón

Cuando el reto de MrBeast inició, la regla era simple: el último en abandonar un supermercado ubicado en Carolina del Norte recibiría US$250 mil. Tras la resistencia de cuatro finalistas, el youtuber modificó el desafío.

Tras pasar 67 días en la tienda, MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, propuso a los concursantes que, en lugar de competir entre sí, cooperaran para consumir toda la comida disponible. A cambio, les ofreció mejores condiciones de alojamiento, como camas, duchas e, incluso, un entrenador personal y un nutricionista.

Por ahora, el resultado está abierto. Los concursantes, entre ellos el mexicano Juan, aceptaron el nuevo reto, a pesar de que podría llevarles varios meses.

Juan, el mexicano que compite en un concurso de MrBeast

Aunque a lo largo del reto diversos personajes llamaron la atención, Juan, originario de Hidalgo, México, está entre los favoritos para ganar. Según un video publicado en el canal de TikTok “El viaje de Carlos”, Juan García es residente de Carolina del Norte desde hace 30 años y decidió mudarse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas.

Juan ingresó al reto junto con su hijo Ángel. No obstante, el joven decidió abandonar la competencia para cumplir con sus responsabilidades laborales y educativas. De todos modos, el hombre está convencido de que puede ganar el dinero y asegurar el futuro de su familia. Incluso, declaró que sería capaz de quedarse años en el supermercado para cumplir su sueño.

Más allá de su resiliencia, una de las razones por las cuales ganó popularidad fue que durante la competencia algunos participantes formaron alianzas y buscaron incomodarlo para hacerlo renunciar. Por ejemplo, hacían ruido mientras dormía, pero eso no perturbó su calma.

En cambio, Juan dormía aparentemente sin problemas y a la mañana siguiente cantaba “Cielito lindo” en los altavoces o jugaba básquetbol. Hoy se mantiene en la carrera y trabaja junto con los otros tres finalistas para terminar toda la comida luego de que MrBeast reabasteciera el supermercado.

Desafío de MrBeast crece en tensión, dinero y retos

MrBeast ya es famoso por sus retos y por introducir nuevas reglas y desafíos a lo largo de los mismos. El video del supermercado no fue la excepción.

Poco a poco endureció las condiciones con el fin de lograr que los concursantes abandonaran. Por ejemplo, colocó una línea roja para reducir a la mitad el espacio disponible, eliminó el acceso a duchas y baños y ofreció distintas cantidades de dinero en efectivo para salir.

El youtuber cambió las reglas y aumentó el monto del premio

Más allá del juego en sí, International Business Times destaca que el concurso también sirvió para apoyar a la economía local y a causas benéficas. Por ejemplo, se entregaron cajas de obsequios a los concursantes con productos locales y se les pidió que donaran comida a bancos de alimentos.