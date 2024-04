Así funciona Dream for all, la ayuda para comprar tu primera casa en California: requisitos y cómo aplicar

Escuchar

A pesar del alto costo de la vivienda en California, miles de personas que buscan convertirse en propietarios de su primera casa en este estado de la costa oeste de EE.UU. pueden hacerlo gracias a Dream For All, el programa de asistencia económica que brinda el gobierno local y que volvió a entrar en vigencia en este 2024. Paso a paso, cómo se aplica y cuáles son los beneficios.

A través del programa California Dream for All se apoyará a compradores de primera generación para adquirir una casa Freepik

La ayuda impulsada por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA, por su sigla en inglés), consiste en un crédito hipotecario que se les otorga a quienes resultan seleccionados a través de un mecanismo de lotería. “El Préstamo de Revalorización Compartida Dream For All es un programa de apoyo de enganche para compradores de vivienda de primera generación que se usa junto con la primera hipoteca convencional de Dream For All”, explica la página oficial.

El plan social busca que más gente pueda acceder a la vivienda propia Unplash/Gustavo Zambelli

En específico, ofrece a personas de bajos y medios ingresos préstamos por un valor de hasta el 20% del precio de compra de una propiedad o 150.000 dólares, lo que sea menor. Luego, se debe reembolsar el total del dinero prestado, más el 20% del valor de apreciación de la vivienda en el momento de su reventa o refinanciación.

Quiénes pueden aplicar al programa Dream For All para adquirir una casa en California

Según detalla la administración del gobernador Gavin Newsom, el programa solo está disponible para cierta parte de la población que cumpla con las condiciones establecidas. Los requisitos para inscribirse y ser tenido en cuenta son los siguientes:

Ser residente de California.

Ser comprador de su primera vivienda.

Al menos una persona de la solicitud debe ser primera generación de compradores, es decir, sus padres no deben ser propietarios de una casa en Estados Unidos.

California es el estado más poblado de EE.UU. Zetong Li / Unsplash

Qué se necesita para presentar la solicitud

El sitio oficial señala que las personas que cumplan con esos requisitos y estén interesadas en beneficiarse con este plan social deben presentar al menos tres documentos:

Identificaciones de todos los prestatarios: licencia de conducir, Identificaciones emitidas por el estado (con excepción de la licencia de conducir), pasaporte de Estados Unidos, identificación militar, pasaporte extranjero, visa aprobada, green card (tarjeta de residente permanente) o documento de autorización de empleo.

Carta de aprobación previa de California Dream For All: de acuerdo al sitio web, “antes de solicitar un cupón, los prestatarios tendrán que obtener una carta de aprobación previa completada por un prestamista aprobado por CalHFA”.

Comprobante de residencia (por cada prestatario): licencia de conducir, identificación gubernamental, factura de servicios, factura de teléfono celular, factura de seguro, tarjeta de inscripción de votante o configuración, o registro vehicular.

Información del padre o la madre (si corresponde): nombre y apellido, fecha de nacimiento y dirección de residencia.

Documentos de cuidado de acogida (si corresponde): formulario de verificación de cuidado de acogida, carta de verificación de cuidado de acogida o documentos del tribunal.

Cómo hacer para inscribirse al programa de ayuda Dream for all

Los interesados en recibir esta ayuda estatal para poder acceder a su primera casa en California deben ingresar a la página web oficial, crearse una cuenta con sus datos personales y luego cargar el formulario correspondiente. “Los cupones se emitirán a finales de la primavera y continuarán hasta que se cierre el programa, que actualmente se espera que suceda a finales de 2024″, indicó la Agencia de Financiamiento de la Vivienda.

Cómo le fue al programa Dream For All en California en 2023 y qué cambios hay

Durante 2023, en su primera edición, el programa Dream For All en California tuvo un presupuesto de US$300 millones y ayudó a 2182 nuevos propietarios a comprar una casa en su primera fase. Fue tal la demanda que los cupos se agotaron en apenas 11 días. Por eso, para este 2024, cambiaron el sistema de elegibilidad: no será por orden de llegada, sino que habrá una lotería entre todos los solicitantes. Las autoridades estiman que entre 1700 y 2000 ganadores recibirán vales y luego tendrán 60 días para gastar el dinero en la compra de una casa.

“Esto les da tiempo para motivarse y encontrar un oficial de préstamos. Si necesitan trabajar un poco en su puntaje crediticio o cambiar su relación deuda-ingresos, tienen tiempo para trabajar con uno de nuestros agentes o corredores de préstamos”, explicó Eric Johnson, portavoz de CalHFA, en diálogo con la organización Cal Matters.

También hay modificaciones en el umbral de elegibilidad de ingresos: antes era del 150% del promedio de un condado y ahora se redujo al 120%. Es decir, que para poder aplicar los solicitantes deben tener ingresos anuales inferiores a ese umbral. Con este cambio, se busca garantizar una distribución de fondos más justa, a quienes realmente los necesitan. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, el umbral es de 155 mil dólares.

LA NACION