Buenas noticias para California: Newsom anuncia fondos millonarios para crear nuevos trabajos
El programa CalCompetes apoyará la expansión de seis compañías en sectores como inteligencia artificial, energía de fusión y manufactura avanzada, entre otros
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El gobernador Gavin Newsom anunció créditos fiscales de California Competes para apoyar la expansión de seis empresas. Los proyectos crearían más de 2000 empleos con un salario anual promedio superior a 110 mil dólares y generarían más de US$1300 millones en inversión privada en el estado.
Créditos fiscales para empresas en California
En un comunicado, Newsom afirmó que a través de los créditos fiscales las compañías beneficiadas estarán en posibilidades de expandir su producción, impulsar tecnologías innovadoras y crear empleos de alta calidad que fortalecerán la economía y las comunidades. “California es donde se construye el futuro”, declaró.
Los créditos anunciados como parte del programa CalCompetes, de la Oficina de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobernador, están destinados a compañías en sectores estratégicos para atraer inversiones, ampliar las oportunidades económicas y crear empleos. Las empresas beneficiadas son las siguientes:
- Eleven Labs Inc. invertirá US$1,15 millones para ampliar su presencia en desarrollo de software de inteligencia artificial en San Francisco y generar 173 empleos.
- General Atomics invertirá US$38 millones para expandir sus operaciones de investigación y desarrollo en energía de fusión en Poway.
- The Quartz & Silicon Materials Company generará 894 empleos e invertirá US$679 millones para desarrollar operaciones de manufactura avanzada en Chula Vista y Calipatria.
- Ross Dress for Less, Inc. invertirá US$494 millones para ampliar sus operaciones de procesamiento de prendas en Bakersfield y producir cientos de empleos.
- SubSea Craft US, Inc. invertirá US$6,9 millones para establecer operaciones de manufactura de tecnología marítima en el sur de California.
- Vast, Inc. invertirá US$87 millones para expandir su presencia en investigación, desarrollo y fabricación de estaciones espaciales en Long Beach, con la creación de más de 650 empleos
California destaca alcance de los créditos fiscales CalCompetes
De acuerdo con la información dada a conocer por la Oficina del Gobernador, a través de CalCompetes se otorgaron créditos fiscales a 271 empresas comprometidas a generar 75.577 puestos de trabajo a tiempo completo y más de US$37.000 millones en inversión privada.
El programa está destinado a compañías en sectores como el aeroespacial, manufactura avanzada, energía limpia y alta tecnología que desean establecerse en California o permanecer y crecer en el estado.
Según el sitio web del programa, CalCompetes abre tres convocatorias al año y está disponible para empresas de cualquier tamaño y ubicación que son evaluadas con base en 14 factores diferentes, entre ellos, el número de empleos que crearán, el monto de inversión que planean realizar y la importancia estratégica para el estado o la región.
Otra iniciativa para la inversión y el empleo en California
La oficina de Newsom también destacó la iniciativa California Jobs First, a través de la cual se generaron casi 1600 millones de dólares en inversiones en 2025. Esto permitió capacitar a más de 142 mil trabajadores y crear más de 61.000 nuevos empleos.
El programa fue presentado en febrero de 2025 como parte del Plan Económico y actualmente está en marcha a través de las nueve agencias estatales que integran el Consejo Jobs First.
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