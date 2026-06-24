Buenas noticias para California: Newsom anuncia fondos millonarios para crear nuevos trabajos

El gobernador Gavin Newsom anunció créditos fiscales de California Competes para apoyar la expansión de seis empresas. Los proyectos crearían más de 2000 empleos con un salario anual promedio superior a 110 mil dólares y generarían más de US$1300 millones en inversión privada en el estado.

Créditos fiscales para empresas en California

En un comunicado, Newsom afirmó que a través de los créditos fiscales las compañías beneficiadas estarán en posibilidades de expandir su producción, impulsar tecnologías innovadoras y crear empleos de alta calidad que fortalecerán la economía y las comunidades. “California es donde se construye el futuro”, declaró.

California prevé la creación de miles de puesto de trabajo bien remunerados shutterstock - Shutterstock

Los créditos anunciados como parte del programa CalCompetes, de la Oficina de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobernador, están destinados a compañías en sectores estratégicos para atraer inversiones, ampliar las oportunidades económicas y crear empleos. Las empresas beneficiadas son las siguientes:

Eleven Labs Inc. invertirá US$1,15 millones para ampliar su presencia en desarrollo de software de inteligencia artificial en San Francisco y generar 173 empleos.

invertirá US$1,15 millones para ampliar su presencia en desarrollo de software de inteligencia artificial en San Francisco y generar 173 empleos. General Atomics invertirá US$38 millones para expandir sus operaciones de investigación y desarrollo en energía de fusión en Poway.

invertirá US$38 millones para expandir sus operaciones de investigación y desarrollo en energía de fusión en Poway. The Quartz & Silicon Materials Company generará 894 empleos e invertirá US$679 millones para desarrollar operaciones de manufactura avanzada en Chula Vista y Calipatria.

generará 894 empleos e invertirá US$679 millones para desarrollar operaciones de manufactura avanzada en Chula Vista y Calipatria. Ross Dress for Less, Inc. invertirá US$494 millones para ampliar sus operaciones de procesamiento de prendas en Bakersfield y producir cientos de empleos.

invertirá US$494 millones para ampliar sus operaciones de procesamiento de prendas en Bakersfield y producir cientos de empleos. SubSea Craft US, Inc. invertirá US$6,9 millones para establecer operaciones de manufactura de tecnología marítima en el sur de California.

invertirá US$6,9 millones para establecer operaciones de manufactura de tecnología marítima en el sur de California. Vast, Inc. invertirá US$87 millones para expandir su presencia en investigación, desarrollo y fabricación de estaciones espaciales en Long Beach, con la creación de más de 650 empleos

Vast, compañía especializada en el desarrollo y fabricación de estaciones espaciales, invertirá millones en California vastspace.com

California destaca alcance de los créditos fiscales CalCompetes

De acuerdo con la información dada a conocer por la Oficina del Gobernador, a través de CalCompetes se otorgaron créditos fiscales a 271 empresas comprometidas a generar 75.577 puestos de trabajo a tiempo completo y más de US$37.000 millones en inversión privada.

El programa está destinado a compañías en sectores como el aeroespacial, manufactura avanzada, energía limpia y alta tecnología que desean establecerse en California o permanecer y crecer en el estado.

Según el sitio web del programa, CalCompetes abre tres convocatorias al año y está disponible para empresas de cualquier tamaño y ubicación que son evaluadas con base en 14 factores diferentes, entre ellos, el número de empleos que crearán, el monto de inversión que planean realizar y la importancia estratégica para el estado o la región.

Otra iniciativa para la inversión y el empleo en California

La oficina de Newsom también destacó la iniciativa California Jobs First, a través de la cual se generaron casi 1600 millones de dólares en inversiones en 2025. Esto permitió capacitar a más de 142 mil trabajadores y crear más de 61.000 nuevos empleos.

California Jobs First es una iniciativa que fomenta la inversión y la creación de empleo en el estado.

El programa fue presentado en febrero de 2025 como parte del Plan Económico y actualmente está en marcha a través de las nueve agencias estatales que integran el Consejo Jobs First.