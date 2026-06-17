Comenzó hoy en California: la herramienta digital que conecta a trabajadores con los mejores empleos

California puso en marcha este 17 de junio la fase piloto de Career Passport, una herramienta digital diseñada para que los trabajadores puedan demostrar sus habilidades, credenciales y experiencia más allá de un título universitario. El sistema busca reducir los filtros académicos en las contrataciones y facilitar el acceso a oportunidades laborales para personas calificadas que suelen quedar fuera de los procesos de selección.

Career Passport: qué es la nueva herramienta laboral de California

La Oficina del Gobernador de California dio a conocer el lanzamiento de la plataforma Career Passport o Pasaporte profesional, a través de la cual se impulsarán las oportunidades laborales para residentes capacitados, especialmente aquellos que no tienen título universitario.

La herramienta digital permite registrar y validar las habilidades, experiencias y aprendizajes de los candidatos para acercarlos a oportunidades de empleo bien remuneradas. Por su parte, los empleadores podrán encontrar a personas calificadas en función de sus aptitudes y no solo con base en sus títulos académicos.

Al respecto, el gobernador Gavin Newsom declaró: “Trabajamos para conectar a californianos calificados con oportunidades laborales para las que, de otro modo, podrían haber sido descartados. El programa Career Passport será beneficioso para nuestra fuerza laboral, ya que garantizará que se reconozcan las habilidades, credenciales y experiencias relevantes”.

La iniciativa fue anunciada en agosto de 2023 como parte de la Orden Ejecutiva de Educación Profesional emitida por el gobernador. No obstante, ahora comenzó su fase de prueba que finalizará el 24 de agosto de 2026.

En 2023 Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para crear Career Passport @CAGovernor

Cómo funciona Career Passport y qué datos podrán registrar los trabajadores

El programa de pasaportes profesionales de California aún se encuentra en fase piloto. La Oficina del Gobernador detalló que actualmente cuatro proveedores seleccionados participan en las pruebas y al final entregarán comentarios y datos de rendimiento técnico. Una vez obtenidos los resultados, el sistema podrá abrirse al público en general.

Una vez que la plataforma sea habilitada oficialmente, los californianos podrán registrar su formación académica tradicional, por ejemplo, sus calificaciones universitarias, pero también elementos como:

Habilidades y credenciales verificadas obtenidas fuera del aula

Servicio militar

Formación profesional

Registro de aprendizaje y empleo

El objetivo es que los empleadores puedan comprender y valorar de mejor manera las competencias adquiridas, no solo en trayectorias académicas, sino directamente en la industria y las comunidades.

La plataforma Career Passport permitirá a los candidatos sin título universitario resaltar sus habilidades drazen_zigic

Por qué California apuesta por la contratación basada en habilidades

En el documento de presentación de Career Passport, publicado en mayo de 2024, se explica que la importancia de la iniciativa es que los procesos de contratación basados en méritos académicos usualmente fomentan la discriminación, por lo que es necesario introducir criterios basados en habilidades.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la contratación basada en habilidades permite a los responsables de recursos humanos identificar a candidatos en función de sus aptitudes y características. El reto es que actualmente más del 60% de los empleadores rechaza a personas simplemente porque no tienen una licenciatura, a pesar de que están calificadas para el empleo.

Y aunque se identifican cambios, otro problema es que los empleadores no cuentan con una herramienta que les permita fácilmente calificar las solicitudes y evaluar las capacidades de los candidatos. De ahí la importancia de que exista un sistema a través del cual puedan conocer el historial de una persona más allá de sus títulos académicos, lo que pretende hacer Career Passport.