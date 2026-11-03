California abrirá el puente para animales más grande del mundo sobre una autopista de diez carriles el 2 de diciembre

Un paisaje con arbustos, suelo y plantas nativas está a punto de cubrir diez carriles de tránsito en el condado de Los Ángeles. El Wallis Annenberg Wildlife Crossing fue diseñado para que pumas, ciervos, coyotes y otros animales crucen la autopista US-101 sin bajar al asfalto y para volver a unir ambientes que la ruta separó hace décadas.

Cuándo está prevista la apertura del paso para animales

El cruce se encuentra en Agoura Hills, California, Estados Unidos, al oeste de Liberty Canyon Road. La organización Save LA Cougars y el sitio oficial del proyecto informan que la apertura para la fauna y el corte de cinta están previstos para el 2 de diciembre de 2026. Algunas tareas de plantación y terminación continuarán después de esa fecha.

Este tipo de construcciones ha logrado mantener a salvo a miles de especies salvajes en Norteamérica Photo courtesy Government of Alberta

La fecha oficial llega luego de demoras causadas por lluvias intensas e inundaciones durante dos primaveras. El proyecto había sido pensado para terminar en 2025.

El cronograma vigente mantiene el 2 de diciembre, aunque los responsables aclaran que el clima y las condiciones operativas pueden modificar los trabajos pendientes.

El puente tiene unos 210 pies de largo (aproximadamente 64 metros) sobre la autopista y 174 pies de ancho (cerca de 53 metros), según el Departamento de Transporte de California, conocido como Caltrans. La estructura cruza la US-101, también llamada Ventura Freeway, y se conecta con otro paso sobre Agoura Road.

Por qué una autopista puede aislar a los pumas

La US-101 separa las montañas de Santa Mónica, al sur, de las colinas de Simi y las montañas de Santa Susana, al norte. Para animales con territorios amplios, como los pumas y los gatos monteses, la autopista funciona como una barrera casi infranqueable. También afecta a zorros grises, coyotes y ciervos mula.

Caltrans explica que el aislamiento restringe el movimiento, dificulta la reproducción entre poblaciones y reduce la diversidad genética. En los pumas de las montañas de Santa Mónica, la falta de conexión favoreció el apareamiento entre ejemplares emparentados y aumentó las peleas territoriales. El puente busca permitir que los animales se desplacen y encuentren parejas fuera del área aislada.

Los especialistas esperan un cambio gradual, a medida que distintos ejemplares atraviesen el corredor Gentileza

El objetivo no es atraer animales a una zona de tránsito, sino prolongar el hábitat por encima de la ruta. Para eso, la superficie se cubre con tierra y vegetación semejante a la del entorno. Las barreras laterales y el diseño paisajístico reducen luces y ruidos de los vehículos para que el paso se parezca a una franja natural.

Plantas nativas y restauración alrededor del puente

El gobierno de California informó que la estrategia de restauración incluye 12 acres de espacio abierto (aproximadamente 4,9 hectáreas) y unas 50.000 plantas nativas.

Entre ellas hay especies del matorral costero de salvia propio de las montañas de Santa Mónica. El trabajo de vivero y mantenimiento seguirá siendo necesario una vez abierta la estructura.

La financiación combina aportes públicos y privados. Caltrans publica un costo programado aproximado de 92 millones de dólares, mientras que Los Angeles Times informó en octubre un costo actualizado de 114 millones.

La diferencia responde a momentos y alcances distintos de la información disponible, por lo que no conviene presentar ambas cifras como si describieran la misma estimación.

La obra comenzó el 22 de abril de 2022. La primera etapa, correspondiente al puente sobre la autopista, quedó terminada en junio de 2025. La segunda sumó el paso sobre Agoura Road, el movimiento de suelo, el traslado de servicios y la restauración del hábitat en los extremos.

Qué significa que sea el cruce más grande

Los Angeles Times y el gobierno de California lo describen como el cruce de fauna más grande del mundo. Caltrans utiliza una formulación más acotada: el mayor de su tipo en Estados Unidos. La magnitud surge de su ancho, del número de carriles que cubre y de la restauración ambiental que integra la estructura con terrenos protegidos a ambos lados.

California inaugurará en diciembre el puente para animales más grande del mundo que cruza una autopista de diez carriles

La apertura de diciembre no convertirá de inmediato a las poblaciones aisladas en grupos genéticamente diversos. Los especialistas esperan un cambio gradual, a medida que distintos ejemplares atraviesen el corredor. Cámaras y estudios del Servicio de Parques Nacionales permitirán saber qué especies lo usan y con qué frecuencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.