Sergio Ramos compró una finca de 44 hectáreas, cría caballos y desarrolló un proyecto de 12.000 metros cuadrados: “Una de las jornadas más especiales del año; tradición, familia y raíces”

Sergio Ramos transita una etapa de cambios profundos en su vida personal y profesional. El defensor, pieza clave en la conquista del primer título mundial de España en 2010, reside en su finca La Alegría, un terreno de 44 hectáreas situado en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla. Lejos de la rutina competitiva de las grandes ligas europeas, el exjugador dedica su tiempo a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre que combina pasión personal con actividad comercial.

Sergio Ramos fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo a la final 2026 Instagram Sergio Ramos

En una reciente publicación en Instagram, el deportista describió su jornada actual como un momento especial, marcado por los vínculos familiares y el respeto al entorno rural. “Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces”, expresó Ramos en la red social.

Sergio Ramos mostró su vida actual y recibió muchas críticas en redes Captura Instagram (@sergioramos)

Ante las consultas de sus seguidores sobre el marcado de los animales, el futbolista aclaró la metodología empleada. “Realizamos el marcado en frío con nitrógeno líquido. Una técnica moderna, avalada por veterinarios, que elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal, garantizando su máximo bienestar”, detalló el propietario sobre las prácticas de bienestar animal que aplica en su empresa.

La propiedad de Ramos funciona como un refugio privado tras su trayectoria en clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Sevilla. La finca cuenta con una vivienda principal de 12.000 metros cuadrados diseñada al estilo de los cortijos sevillanos. El complejo dispone de pileta, lago artificial, cancha de fútbol siete, pista de pádel y una plaza de toros privada. Estas instalaciones facilitan la convivencia junto a Pilar Rubio y sus cuatro hijos, en un entorno que busca garantizar la intimidad mediante un muro perimetral de gran altura.

Sergio Ramos mostró cómo se lleva a cabo "el día del herradero" en su finca

El patrimonio de Ramos abarca diversas áreas, más allá de la cría de caballos de pura raza española: el futbolista construyó un entramado empresarial mediante la sociedad Sermos 32 S.L. para gestionar operaciones inmobiliarias. En el ámbito tecnológico, el excentral apostó por la plataforma de ocio Fever, junto a figuras como Alejandro Sanz. Respecto al sector inmobiliario, la trayectoria presenta desafíos, ya que el jugador debió esperar 15 años para obtener rentabilidad en unos terrenos del Ensanche de Vallecas, donde los beneficios alcanzaron los 281.000 euros tras años de pérdidas por la crisis económica y trabas burocráticas.

El futuro del deportista estuvo vinculado a una posible incursión en la gestión del Sevilla FC, donde huno un principio de acuerdo para la adquisición de una parte mayoritaria del capital social del club con una operación estimada en 400 millones de euros. De igual manera, por diversas razones, esto no llegó a buen puerto y se cayó su regreso al club de sus inicios.

Sergio Ramos quiso quedarse con el Sevilla FC pero el acuerdo se cayó Fermín Rodríguez - AP

El equilibrio en La Alegría se vio alterado ocasionalmente, como el robo ocurrido en 2023, suceso que obligó a extremar la seguridad. Pese a tales episodios, el entorno andaluz permanece como su lugar central. La finca también alberga la colección personal de arte contemporáneo de la pareja y espacios dedicados al ocio, como una sala de proyecciones equipada con tecnología audiovisual. Sergio Ramos, a sus 40 años, proyecta ahora su energía en estas inversiones, mientras mantiene el vínculo con la tradición ecuestre que define su identidad fuera de las canchas.