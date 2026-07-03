Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 61 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: niebla aislada y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.