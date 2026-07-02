A qué hora de EE.UU. juega España vs. Austria hoy: transmisión en vivo del partido de 16avos en el Mundial 2026

Este jueves 2 de julio, España enfrenta a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputa en California y se puede ver con transmisión en vivo desde Estados Unidos.

A qué hora de EE.UU. juegan España y Austria

Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentan al conjunto austríaco en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. El duelo se lleva a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En su último partido, España venció 1-0 a Uruguay en la fase de grupos ROBERTO SCHMIDT - AFP

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en EE.UU., el cruce está programado para comenzar a las 12 hs PT (hora local)/ 13 hs MT/ 14 hs CT/ 15 hs ET. El encuentro se puede ver en español por la transmisión en vivo de Telemundo o en inglés a través de la señal de FOX.

En esta ocasión, al ser de eliminación directa, se puede jugar una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno en caso de empate en el tiempo reglamentario. Si persiste la igualdad en dicha instancia, el encuentro se define por penales.

Cómo llegan España y Austria a los 16avos de final del Mundial

El conjunto español llega a la instancia de dieciseisavos después de haber finalizado en la primera posición del Grupo H. El equipo comandado por De la Fuente acumuló siete puntos, producto de dos victorias y un empate.

España igualó en su debut sin goles contra Cabo Verde, luego goleó 4-1 a Arabia Saudita y finalmente superó por la mínima a Uruguay, en la tercera fecha de la primera fase.

España y Austria se enfrentarán por los dieciseisavos del Mundial 2026 en California CARL DE SOUZA - AFP

En cambio, Austria entró en la instancia de eliminación directa de forma agónica, con la clasificación con un gol sobre el final en su empate 3-3 ante Argelia. En su caso, avanzó como segundo del Grupo J tras finalizar con cuatro unidades: derrota 2-0 ante Argentina y victoria ante Jordania por 3-1.

Quién tiene más chances de clasificar entre España y Austria, según una herramienta matemática

Una herramienta matemática de LA NACION realizó un millón de simulaciones del encuentro entre España y Austria por el Mundial 2026. En ese marco, resultó que La Roja es la favorita, con un 69,4% de probabilidades de conseguir la victoria.

España vs. Uruguay: los españoles ganaron 1-0 y eliminaron al equipo de Marcelo Bielsa

Por su parte, los austríacos obtuvieron un 12,9% de posibilidades de ganar y el empate dio un 17,7%. En cuanto al resultado más probable, el cálculo matemático reveló que el 1-0 a favor de España es el que más chances tiene de darse.

Con presencia del ICE: operativos de seguridad confirmados para el estadio de Los Ángeles

Tom Homan, denominado “zar de la frontera”, aseguró en una entrevista con CBS News que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los alrededores de los estadios durante la Copa del Mundo no están enfocados en realizar tareas migratorias.

Sin embargo, advirtió que los agentes intervendrán en caso de que ocurra alguna situación conflictiva que involucre a un migrante indocumentado.

No obstante, el funcionario confirmó que el objetivo principal será la “seguridad nacional” y garantizar el bienestar de los aficionados, deportistas y empleados.