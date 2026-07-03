Operativos por el 4 de julio en California: qué se sabe de la presencia del ICE y qué adelantó Newsom

En 2025 varias ciudades de California decidieron modificar o cancelar los festejos del 4 de julio por temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en el 250° aniversario de la independencia, el gobernador Gavin Newsom ya dio a conocer la programación oficial de las celebraciones.

Newsom proclama el Día de la Independencia 2026

A través de la Oficina del Gobernador de California, Newsom emitió una proclamación por el Día de la Independencia. El mandatario no hizo ninguna referencia directa al ICE o a la posibilidad de que se realicen operativos migratorios, pero sí afirmó que se defenderán las libertades y derechos de todos.

Gavin Newsom proclamó el Día de la Independencia de 2026 @CAGovernor

En el documento, el gobernador recordó que cada 4 de julio se celebra el día en que los fundadores de la nación “dieron origen a un nuevo país basado en los principios de igualdad, libertad y oportunidades”.

Newsom enfatizó que, en un inicio, EE.UU. no garantizó oportunidades para todas las personas, sino que fue gracias a las luchas y los logros de generaciones que se avanzó hacia ese ideal. El demócrata declaró que aún quedan pendientes y que “incluso en los niveles más altos del país se lanzan ataques con el fin de debilitar y eliminar los derechos y libertades fundamentales, lo que pone en riesgo décadas de avances que tanto costó alcanzar”.

“Todas las personas son creadas iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nunca dejaremos de defender la libertad, protegeremos los derechos de todas las personas que consideren este país su hogar y nunca volveremos a permitir que nuestro país y su gente queden sometidos a un rey o a un gobernante autoritario”, escribió Newsom en su declaración.

Festejos programados en California para el 4 de julio de 2026

Por el momento, el ICE no dio a conocer ninguna intención de realizar operativos durante los festejos. El programa del 4 de julio, de acuerdo con Visit California, ofrece:

San Francisco. Un espectáculo de fuegos artificiales que se recomienda ver en el muelle de Los Pescadores.

Un espectáculo de fuegos artificiales que se recomienda ver en el muelle de Los Pescadores. Los Ángeles. Una de las mayores exhibiciones de fuegos artificiales se podrá ver desde Marina del Rey.

Una de las mayores exhibiciones de fuegos artificiales se podrá ver desde Marina del Rey. South Lake Tahoe. Su espectáculo de fuegos artificiales sincronizados se podrá ver desde toda la ciudad. Además, también se realizará un espectáculo de drones sobre el lago.

Su espectáculo de fuegos artificiales sincronizados se podrá ver desde toda la ciudad. Además, también se realizará un espectáculo de drones sobre el lago. San Diego. Se realizará el Big Bay Boom, un espectáculo coreografiado que se puede ver desde el centro de la ciudad.

Se realizará el Big Bay Boom, un espectáculo coreografiado que se puede ver desde el centro de la ciudad. Crescent City . En esta ciudad se realizará un desfile y festival de dos días con fuegos artificiales.

. En esta ciudad se realizará un desfile y festival de dos días con fuegos artificiales. Weaverville . Celebra la independencia de Estados Unidos del 3 al 5 de julio con carreras, monta de toros y fuegos artificiales. El 4 de julio realizarán el tradicional disparo de yunque.

. Celebra la independencia de Estados Unidos del 3 al 5 de julio con carreras, monta de toros y fuegos artificiales. El 4 de julio realizarán el tradicional disparo de yunque. Bridgeport . Las festividades duran cuatro días e incluyen carreras, concursos, desfiles y fuegos artificiales.

. Las festividades duran cuatro días e incluyen carreras, concursos, desfiles y fuegos artificiales. Columbia . En esta ciudad el día comenzará con una salva de mosquetes de pólvora negra y un concierto; luego se llevarán a cabo concursos para toda la familia.

. En esta ciudad el día comenzará con una salva de mosquetes de pólvora negra y un concierto; luego se llevarán a cabo concursos para toda la familia. Morgan Hill. En el Freedom Fest, en la ciudad de Silicon Valley, se llevarán a cabo tradiciones como el canto patriótico, una carrera, una exhibición de autos clásicos, conciertos, un desfile y fuegos artificiales.

En el Freedom Fest, en la ciudad de Silicon Valley, se llevarán a cabo tradiciones como el canto patriótico, una carrera, una exhibición de autos clásicos, conciertos, un desfile y fuegos artificiales. Monterey . Se realizará un desfile con carrozas, disfraces y bandas musicales la mañana del 4 de julio.

. Se realizará un desfile con carrozas, disfraces y bandas musicales la mañana del 4 de julio. Long Beach. Celebra durante toda la semana con competiciones. El 4 de julio se realizará un sobrevuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial.

Celebra durante toda la semana con competiciones. El 4 de julio se realizará un sobrevuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Santa Mónica. La noria de Pacific Park, alimentada por energía solar, se iluminará con colores, patrones y transiciones rojas, blancas y azules.

Se recomienda revisar las actividades completas y los itinerarios en la ciudad que se planee visitar.

En California se realizarán múltiples actividades para conmemorar el 4 de julio Freepik

Qué se sabe sobre el ICE y las protecciones migratorias en California

California mantiene políticas que limitan la colaboración de agencias estatales y locales con la aplicación civil de leyes migratorias federales, aunque existen excepciones y la seguridad pública puede involucrar coordinación con autoridades federales.

Como antecedente reciente, el pasado 21 de junio un juez federal de California dictaminó que el ICE ya no puede arrestar a migrantes en las audiencias judiciales ni detenerlos por más de 12 horas en ninguna ciudad de EE.UU. De acuerdo con un artículo de Mission Local, el fallo ya existía en California, pero se extendió a nivel nacional. La decisión no está vinculada específicamente con el 4 de julio, pero forma parte del contexto legal sobre operativos migratorios.