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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla dispersa
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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