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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto Myriam Thyes - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: niebla dispersa

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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