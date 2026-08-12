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El mensaje de Anto Roccuzzo tras la carta de Lionel Messi a su papá

La modelo y esposa del capitán de la selección argentina reaccionó a la publicación del futbolista, donde se despidió de Jorge Messi a días de su muerte

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El mensaje de Anto Roccuzzo tras la carta de Lionel Messi a su papá (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)
El mensaje de Anto Roccuzzo tras la carta de Lionel Messi a su papá (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo utilizó sus historias de Instagram para reaccionar a la emotiva dedicatoria de Lionel Messi para su padre Jorge, quien falleció el pasado sábado 8 de agosto. En su carta de despedida, el capitán de la selección argentina buscó desahogarse de todo lo que le tocó vivir a lo largo de los últimos dos meses, donde tuvo que disputar el Mundial 2026 mientras su papá estaba muy mal de salud.

En la publicación de Messi, que en pocas horas superó los 19 millones de me gustas y recibió comentarios de figuras como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., el capitán de la selección argentina remarcó: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. Con estas palabras, evidenció su dolor y mencionó por primera vez que siente cerca el retiro como jugador profesional.

La carta de Lionel Messi para su padre, Jorge
La carta de Lionel Messi para su padre, JorgeInstagram (@leomessi)

A raíz de esto, Anto Roccuzzo se sumó a las reacciones y, si bien es evidente que ella lo vivió junto a él y lo acompañó a lo largo del proceso de despedida, republicó la carta en sus historias de Instagram y agregó tres emojis de corazones blancos. Ahora, y quizá más que nunca, el peso de ser Lionel Messi recaerá mucho sobre su esposa ante la ausencia de su “papá, amigo y representante”, por lo que será un hueco muy difícil de llenar para la rosarina.

La dedicatoria de Antonela Roccuzzo tras el mensaje de despedida de Lionel Messi
La dedicatoria de Antonela Roccuzzo tras el mensaje de despedida de Lionel MessiCaptura Instagram (@antonelaroccuzzo)

Esta posición ya fue implementada por Antonela tras la derrota en la final del Mundial 2026, donde la empresaria republicó el siguiente mensaje: “Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros Y TE COMEMOS EL HÍGADO”.

Antonela Roccuzzo reposteó y le dio me gusta a una publicación de Connie Ansaldi sobre las críticas a la Argentina
Antonela Roccuzzo reposteó y le dio me gusta a una publicación de Connie Ansaldi sobre las críticas a la ArgentinaCaptura Instagram (@connieansaldi)

Además, al día siguiente del partido con España, ella decidió compartir una extensa dedicatoria para su esposo: “Siempre vas a ser el mejor. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado”.

Antonela Roccuzzo se sumó al comunicado de Lionel Messi, publicado apenas unos minutos antes
Antonela Roccuzzo se sumó al comunicado de Lionel Messi, publicado apenas unos minutos antesCaptura Instagram (@antonelaroccuzzo)

Con todo esto, Roccuzzo dejó en claro que siempre va a defender a Messi, sin importar los resultados ni los momentos. Incluso ahora, en un momento de tristeza total para él, está a su lado sin importar las distancias por recorrer ni las decisiones que pueda tomar, como dejar el fútbol.

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