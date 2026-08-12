Se llevaron 100.000 dólares de la casa de un jefe comunal mientras se realizaba un acto por el aniversario de la localidad

SANTA FE.- Un extraño, pero al a vez impactante, hecho policial tuvo como protagonista a Jorge Alberto Perino, presidente comunal de Susana, departamento Castellanos, 96 kilómetros al oeste de esta capital.

El funcionario municipal sufrió un robo en su vivienda ubicada a 100 metros de la plaza principal, cuando por su investidura institucional se encontraba en dicho lugar, presidiendo los actos por los 145 años de la localidad. En ese momento, la comitiva oficial asistía a la misa y procesión en honor a Santa Susana, patrona del pueblo.

“Estaba todo bien calculado y por eso me desvalijaron la casa”, sostuvo en varias entrevistas el funcionario comunal de la localidad de apenas 1700 habitantes, 11 kilómetros al sur de Rafaela.

Según los informes brindados por los investigadores, el suceso ocurrió en un lapso de una hora, entre las 11 y las 12 del pasado martes, mientras la familia asistía a la misa en Acción de Gracias por el aniversario del pueblo, algo tradicional para esas fechas en el interior de la provincia.

La cifra del robo, que trascendió en las últimas horas, resaltan que los malvivientes se llevaron alrededor de 100 mil dólares y unos 12 millones de pesos.

De todos modos, aclararon los propios investigadores, se trata de un monto preliminar que todavía no fue confirmado oficialmente y que deberá determinarse con exactitud durante el avance de la investigación.

En las últimas horas, el presidente comunal de Susana, Jorge “Pichi” Perino, fue categórico al definir lo sucedido mientras gran parte de la población de la localidad asistía a los actos por el nuevo aniversario de su fundación. “Me desvalijaron la casa. Para ingresar, los maleantes rompieron un plástico de una puerta del patio, levantaron un pasador y pasaron por el quincho. Utilizaron barretas y martillos para romper revestimientos, cielorrasos y muebles”, referenció en un primer momento.

Ante una consulta, Perino, propietario de un servicio de video cable e internet en esa localidad y otro pueblo vecino, agregó: “Se ve que buscaban las cajas fuertes y la encontraron”, señaló.

El propio funcionario indicó que los delincuentes “no solo sustrajeron el dinero en efectivo guardado sino que también robaron motosierras y cajas de llaves tubo”.

Este miércoles se había informado que el robo fue descubierto por la hija del mandatario de la localidad de Susana, quien regresó al domicilio a buscar un teléfono olvidado.

“Cuando ella entró, calculo que los ladrones salieron por la puerta del costado. Ella encontró la casa dada vuelta. Paredes rotas, cielorraso roto. Sinceramente, que me rompan todo, no me lo esperaba”, relató el jefe comunal.

El caso quedó bajo investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), aunque por el momento no se informaron detenciones.

Por ahora no se comunicaron arrestos ni se identificaron públicamente personas sospechadas. Los investigadores intentan reconstruir la secuencia completa del robo y establecer tanto el monto definitivo del dinero sustraído como el resto de los objetos que desaparecieron de la vivienda.