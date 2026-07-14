Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 67 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Suroeste

: 0 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: niebla dispersa luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.