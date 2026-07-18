LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 67 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. La fuerte crítica de un semanario uruguayo para los hinchas celestes que apoyaron a Inglaterra
    1

    Fuerte crítica de Búsqueda a los uruguayos que alentaron contra la Argentina: “Somos un pueblo envidioso y desconfiado”

  2. El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU.
    2

    El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU. tras meses sin dar señales

  3. Nadie tiene que llorar por Argentina
    3

    Nadie tiene que llorar por Argentina

  4. Encontraron en un cerro de Chubut a una mujer que se había extraviado por la niebla y el mal clima
    4

    Gendarmes encontraron en un cerro de Chubut a una mujer que se había extraviado por la niebla y el mal clima