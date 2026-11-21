El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoroeste

: 5 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.