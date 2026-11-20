Lo que acaba de pasar en un punto de encuentro entre la tecnología y la ciencia pura es histórico. Levent Alpöge, un reconocido matemático del equipo técnico de Anthropic, y exinvestigador de Harvard y doctor por Princeton, sacudió al mundo académico este viernes al publicar un anuncio impactante. Alpöge afirmó que, trabajando codo a codo con el modelo de inteligencia artificial Claude, descubrió una demostración formal de la hipótesis de Riemann, el problema abierto más famoso e inexpugnable de las matemáticas..

¿Qué es la hipótesis de Riemann?

Para entender el impacto de esta noticia, hay que remontarse a 1859, cuando el alemán Bernhard Riemann planteó una conjetura sobre la distribución de los números primos. Los primos (2, 3, 5, 7, 11...) parecen aparecer al azar en la recta numérica. Sin embargo, Riemann postuló que su frecuencia está íntimamente ligada a los “ceros” de una función matemática conocida como la función zeta de Riemann.

La hipótesis sostiene que todos los ceros “no triviales” de esta función tienen como parte real exactamente 1/2, ubicándose sobre una recta vertical llamada la recta crítica. Aunque computadoras potentes verificaron más de 10 billones de ceros sin hallar ninguna excepción, en matemática la comprobación numérica jamás reemplaza a una prueba universal. Por su dificultad y trascendencia, el Instituto Clay de Matemáticas la incluyó entre los siete “Problemas del Milenio”, ofreciendo un premio de un millón de dólares a quien logre resolverla.

Qué hizo Levent Alpöge

Alpöge no trabajó solo: en cambio, le pidió ayuda a Claude, la IA de Anthropic (la compañía que ayer debutó en el Nasdaq), y trabajaron codo a codo durante 41 días (del 6 de octubre al 16 de noviembre de 2026) buscando un camino diferente al ya transitado por otros matemáticos en los últimos 150 años.

Alpöge y Claude desarrollaron una demostración formal de la Hipótesis de Riemann y de su extensión, la Hipótesis Generalizada de Riemann (HGR). Dado que la redacción completa de la demostración producida con la IA superaría las 250.000 páginas escritas, publicaron la prueba directamente en Lean 4, un lenguaje formal para asistentes de comprobación lógica que permite a una computadora verificar cada paso axiomático automáticamente. El código fue publicado en un archivo comprimido de 14 partes.

El proceso combinó la estrategia conceptual de Alpöge con la velocidad de razonamiento de Claude. El avance clave utilizó construcciones llamadas “elevaciones theta” para simular la multiplicidad de los números enteros. Fue el propio modelo de IA el que sugirió fijar la longitud de esta cadena matemática en la raíz cuadrada de las sumas de von Mangoldt, una maniobra inusual que tuvo un inesperado efecto positivo.

Esta no fue la primera colaboración de Alpöge con el modelo: anteriormente habían trabajado juntos en hallar un contraejemplo a la Conjetura de Jacobian y en elevar la cota comprobada de ceros de la función zeta en la recta crítica al 67,2%.

Que el código esté disponible no significa que el problema esté resuelto oficialmente. Todavía falta la validación formal de la comunidad científica. Por un lado, la compilación informática del repositorio en Lean demora horas o días de cómputo. Por otro lado, los matemáticos deben verificar tres aspectos fundamentales:

Que el teorema programado en Lean exprese exactamente la Hipótesis de Riemann original y no una versión modificada.

Que las definiciones del código coincidan con la matemática estándar.

Que no se hayan introducido suposiciones ocultas ni axiomas no probados.

Además, para reclamar el millón de dólares del premio Clay, se exige publicar el trabajo en una revista con revisión por pares, esperar dos años y obtener el consenso de la comunidad.

Por qué es importante el anuncio

De confirmarse, sería la primera vez en la historia que la inteligencia artificial resuelve un problema sagrado de la matemática pura tras 167 años de intentos fallidos. Pero lo más fascinante es el dilema epistemológico: por primera vez, la humanidad se enfrenta a una demostración matemática tan colosal que una computadora logró certificar su validez lógica antes de que los propios humanos alcancen a entenderla o sintetizarla. El anuncio marca el inicio de una era donde la IA deja de ser una mera herramienta de asistencia para convertirse en un motor de descubrimiento científico, y vuelve a traer el debate sobre el futuro de la matemática después de la IA que surgió después de que OpenAI (la principal competidora de Anthropic) anunciara en septiembre último la solución al problema de Navier-Stokes con ayuda de ChatGPT, uno de los siete problemas matemáticos del milenio, como los definió el Instituto Clay a principios de siglo.

La demostración de la Hipótesis de Riemann es considerada un logro porque conecta la estructura interna de los números primos con múltiples campos de las matemáticas y la física.

Aunque los números primos parecen distribuirse de forma caótica en la recta numérica, Bernhard Riemann demostró que su frecuencia exacta está vinculada a los ceros de la función zeta. Probar la hipótesis demuestra que los números primos se distribuyen con el mayor grado de orden y regularidad permitido por la estructura matemática.

A lo largo de más de 160 años, los matemáticos han publicado miles de investigaciones que comienzan con la premisa “asumiendo que la Hipótesis de Riemann es cierta”. Si la demostración formal se confirma, toda esa literatura teórica sobre teoría de números, curvas y funciones algebraicas se transforma automáticamente en teoremas incondicionales y comprobados.

Existe la idea errónea de que probar la hipótesis rompería la seguridad digital, pero esto es falso. La seguridad de algoritmos como RSA se basa en la dificultad de factorizar números enteros gigantescos, mientras que la Hipótesis de Riemann describe la distribución estadística promedio de los primos y no proporciona ningún algoritmo para factorizar números.

Por otro lado, el problema sirve como un puente entre la teoría de números (el estudio de lo discreto) y el análisis complejo (el estudio de lo continuo). Asimismo, los investigadores han descubierto paralelismos entre la distribución de los ceros de la función zeta y los niveles de energía de sistemas en física cuántica y caos cuántico.