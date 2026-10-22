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LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 78%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

LA NACION
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