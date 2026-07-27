LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de julio Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia de Estados Unidos extiende la convocatoria de testigos por el caso AFA
    1

    La Justicia de EE.UU. da un paso clave en la investigación sobre la AFA, que podría demorar meses antes de presentar cargos

  2. Divorcios después de los 60, una tendencia que crece en la ciudad: qué hay detrás
    2

    “Nadie es dueño de nadie”: divorcios después de los 60, una tendencia que crece a espaldas del qué dirán

  3. La crítica puntual que le hicieron a Mastantuono tras ser titular en Real Madrid: ¿sale a préstamo?
    3

    Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid: entre el buen rendimiento y las críticas en España

  4. Eduardo Sacheri con Juana Viale: “Los seres humanos somos prejuiciosos”
    4

    Eduardo Sacheri con Juana Viale: “Los seres humanos somos prejuiciosos”