Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 14,40 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sursureste

: 0 a 5 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en parches y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.