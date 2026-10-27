Avanza un frente frío que provocará alertas por tormentas de gran intensidad, granizo, ráfagas y temperaturas cercanas a los 30°C: las zonas afectadas

La última semana de octubre comenzará con un frente frío que favorecerá el desarrollo de tormentas, lluvias abundantes en períodos cortos, posible granizo y ráfagas fuertes en sectores de la Patagonia y Cuyo. Aunque buena parte del territorio tendrá una mejora respecto de las jornadas anteriores, la estabilidad no alcanzará a todas las regiones y habrá nuevos episodios de precipitaciones durante los próximos días.

El panorama combinará un inicio relativamente fresco con un ascenso progresivo de las temperaturas desde el martes. Hacia la segunda mitad de la semana, las máximas superarán los 24°C en amplios sectores del país, mientras que en el norte volverán a acercarse a los 30°C e incluso podrían sobrepasar ese umbral.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan las tormentas más intensas

Según Meteored, el lunes los fenómenos más destacados se desarrollarán en el centro y el sur de la Patagonia, asociados al avance de un frente frío. El encuentro entre esa masa de aire y el ambiente más cálido y húmedo que encuentra por delante favorecerá la formación de chaparrones y tormentas.

El pronóstico difundido por el sitio señaló que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para todo el este de Santa Cruz. En esa zona se esperan precipitaciones abundantes en períodos breves, acompañadas ocasionalmente por granizo y ráfagas fuertes.

Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada. La posibilidad de lluvias concentradas en poco tiempo será uno de los aspectos más relevantes del episodio.

Mendoza también figura entre las provincias bajo alerta, con tormentas puntuales que podrían ganar intensidad. Así, el comienzo de la semana tendrá dos áreas de especial atención: el este santacruceño y sectores del territorio mendocino.

La semana comienza con tormentas en distintos sectores de la Patagonia ⛈️, algunas localmente intensas en Chubut ⚠️.



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Cómo avanzarán las lluvias hacia el centro y el norte

Entre el final del lunes y el martes, algunos de los chaparrones se extenderán hacia San Luis, Córdoba y La Pampa. Posteriormente, las precipitaciones alcanzarán sectores de La Rioja, Catamarca y Tucumán, aunque con menor intensidad.

La distribución será más puntual que durante la extensa secuencia de jornadas grises de las últimas semanas. Esto implica que la presencia de lluvias en una provincia no supondrá necesariamente un episodio generalizado sobre todo su territorio.

Hacia el miércoles y el jueves se prevén nuevas tormentas y chaparrones en la región pampeana y en las provincias del noroeste. Por lo tanto, la mejora inicial en parte del país convivirá con períodos de inestabilidad.

⚠️⛈️ #Alerta por tormentas de variada intensidad, con ráfagas fuertes y ocasional granizo en: el este y sur de Santa Cruz y sudeste de Chubut (hasta 30 mm), y en el sur de Mendoza (hasta 40 mm).



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Cuándo volverán las temperaturas cercanas a los 30°C

El lunes todavía predominará un ambiente relativamente fresco, con viento del sur en buena parte del territorio. A partir del martes comenzará el repunte térmico, favorecido por una mayor circulación del norte y por jornadas con más presencia del sol.

Durante esa transición se mantendrán diferencias importantes entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde. Esa amplitud térmica dará lugar a comienzos de jornada frescos y tardes más templadas.

El cambio más marcado llegará desde el miércoles, cuando se esperan máximas superiores a los 24°C en la Patagonia y en toda la franja central. En el norte, los registros volverán a aproximarse a los 30°C y podrán superar esa marca.

Qué zonas tendrán tiempo más estable y dónde seguirá fresco

Durante los primeros días de la semana, las altas presiones favorecerán condiciones mayormente estables sobre el este de la Patagonia, la región pampeana y gran parte del norte. En esas áreas se espera un ambiente más seco, temperaturas en ascenso y una mayor cantidad de horas de sol.

Sin embargo, podrán registrarse períodos con más nubosidad y alguna lluvia débil y localizada. La mejora, por lo tanto, no será completamente uniforme.

El sur y el este de la provincia de Buenos Aires serán una excepción al calentamiento más marcado. Allí predominará una circulación marítima: el ingreso de aire desde el mar mantendrá las temperaturas más moderadas que en otros sectores de la franja central.