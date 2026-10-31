Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 84%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursuroeste

: 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 84%

: 84% Pronóstico: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El domingo 1 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable y luego probabilidad baja de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.