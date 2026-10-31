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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil.
La probabilidad de precipitación de 84%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 84%
- Pronóstico: chaparrones de lluvia probables y luego lluvia débil
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable y luego probabilidad baja de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 87%.