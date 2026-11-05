Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 14,40 y 26,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoroeste

: 5 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 28,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.