Felipe Contepomi acusó a dos clubes franceses e instó a World Rugby a jerarquizar la competencia internacional

Ya ni se enoja. Al contrario, sonríe con una mezcla de resignación e incredulidad. Tantas horas planificando la temporada, analizando planillas de Excel y negociando con los clubes en pos de buscar el mejor rendimiento, para que del otro lado no se cumpla con lo pactado y lo previsto caiga en saco roto. Felipe Contepomi volvió a apuntar contra World Rugby y algunos clubes franceses (en particular Montpellier y Pau) por las incongruencias del calendario internacional. Los Pumas llegan con el equipo casi completo al partido del viernes con Irlanda, a las 17.10 en Dublín en la reanudación del Nations Championship, pero no en condiciones ideales.

“World Rugby debe definir con claridad qué lugar quiere darle al rugby internacional”, sentenció. “¿Quiere que los mejores jugadores estén en condiciones de representar a sus selecciones y disputar partidos internacionales, o que se concentren exclusivamente en el rugby de clubes? Hoy hay demasiadas zonas grises en la Regla 9; no es blanco y negro”.

"Montpellier no cumplió con el acuerdo de que Piccardo no jugara el pasado fin de semana", acusó Contepomi Gustavo Garello - AP

Los Pumas inician el último segmento del año y por primera vez Contepomi puede disponer de todo el plantel, salvo excepciones puntuales. En julio hubo muchos lesionados y los que jugaron definiciones en Francia se perdieron el segmento local del Nations Championship. Ante Sudáfrica y Australia, entre descansos y lesiones faltaron 18 jugadores. El plan era tenerlos a todos en condiciones ideales en estas cinco semanas, concentración de la semana pasada en Londres incluida. Pero no ocurrió así.

En una entrevista con Virgin Media Sport, Contepomi apuntó directamente contra Bernard Laporte y Joan Caudullo, director de rugby y entrenador de Montpellier, respectivamente, y solapadamente a sus pares de Pau. “Nuestro capitán [Julián Montoya, Pau] jugó el domingo a las nueve de la noche, por lo que llegó el lunes a la tarde a Dublín, y nosotros tenemos que jugar el viernes a las ocho de la noche. Preparar un partido internacional de esta magnitud en apenas cuatro días es un desafío enorme. ¡Suerte con eso!”. También se sumaron después de lo previsto Facundo Isa, desde Pau, y Tomás Rapetti y Efraín Elías, desde Toulouse.

La situación no es novedosa. El calendario global tiene a la Argentina como principal víctima: jugadores que militan en clubes del norte y un calendario internacional diseñado para el sur. Conclusión: una temporada non-stop de 12 meses. Los clubes están obligados por la Regla 9 a ceder a los jugadores para las ventanas, pero aún así se exceden largamente la recomendación de 30 partidos por año que impone World Rugby.

Julián Montoya jugó el domingo a la noche en Francia, llegó el lunes por la tarde a Dublín, se entrenó el martes y el viernes será el capitán ante Irlanda Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

“Nuestra realidad es diferente: la mayoría de nuestros jugadores actúa en clubes del hemisferio norte, mientras que nosotros competimos en el hemisferio sur. No lo digo como una excusa, sino como una realidad que debemos tener presente”, aclaró Felipe.

“Nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es World Rugby quien debe decidir qué quiere hacer. Esto plantea varios desafíos a la hora de reunir al plantel y de competir. También debemos cuidar el bienestar de los jugadores, garantizarles el descanso que necesitan y permitirles regresar a sus clubes. Por eso, durante los últimos tres años fue muy difícil contar con el mejor equipo posible y tener a todos los jugadores disponibles para cada partido, más allá de las lesiones. Así y todo, estamos progresando”.

Para este viernes, Contepomi tendrá de regreso a cinco jugadores que no actuaron en todo el año: Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Juan Martín González, Pedro Rubiolo y Joel Sclavi, este último desde el banco, de acuerdo a la formación que anunció el entrenador ayer desde uno de los salones del St. Helen’s Hotel, el bunker de los Pumas en esta corta semana en la capital irlandesa.

Conferencia de prensa del head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, y el capitán del equipo, Julián Montoya. El seleccionado argentino de rugby se enfrente a Francia el próximo sábado. Marcelo Aguilar Lopez

“Estamos muy contentos con cómo han competido esta semana y la dificultad para encontrar los 23”, dijo Contepomi en la conferencia de prensa de rigor. “Ahora está la responsabilidad de ellos de representarnos de la mejor manera. Esta es nuestra realidad. Podés quejarte lo que quieras, pero no es nuestro estilo buscar excusas. Con eso me saco el sombrero sobre cuánto quieren jugar. Es cierto que cuando tienen muchas semanas acumuladas y no entrenan, te empezás a desentrenar y después tenés una exigencia de máximo nivel en el partido. Desde nuestra perspectiva, los 23 están al 100 por ciento, todos se entrenaron, están bien, y eso nos hace más fácil tomar las decisiones. Los que jugaron el fin de semana tuvieron un excelente ensayo el martes y en base a eso hicimos la selección.”

Cuando visitó la Argentina en julio, Rassie Erasmus instó a World Rugby a unificar los calendarios y, acaso, mover el Rugby Championship a marzo/abril, en paralelo con el Seis Naciones. Es una alternativa posible. En Dublín, donde están las oficinas de World Rugby, y ante la prensa internacional, Contepomi dio otro golpe sobre la mesa.