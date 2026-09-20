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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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