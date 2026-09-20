La noche de Mirtha: Juana Viale volvió a reemplazar a la Chiqui, deslumbró con su look y habló de la salud de su abuela

Este sábado, Juana Viale volvió a sentarse al frente de la mesa de La noche de Mirtha luego de que su abuela, Mirtha Legrand, fuera nuevamente internada. La conductora de 99 años ingresó el viernes por la tarde al Sanatorio Mater Dei, a menos de una semana de haber recibido el alta, por un cuadro compatible con neumopatía. La actriz, que ya había reemplazado a la Chiqui en la emisión anterior, volvió a tomar la posta y habló de la salud de su abuela.

Como es habitual, antes de presentar a los invitados, Viale apareció junto al escritorio de la Chiqui y compartió su espectacular look para la velada. Además, le dedicó unas palabras a Mirtha. “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, dijo frente a cámara, y de inmediato compartió el outfit que eligió para la velada.

“Me pongo todo porque es sábado a la noche y no escatimo en nada. Tengo un vestidazo”, anticipó Viale antes de describir el look de la noche: un vestido negro corto de crepé de seda decorado con flecos de cristales de Evangelina Bomparola. “Es increíble, pero es chiquitito”, comentó con gracia, mientras mostraba ante las cámaras los detalles de la prenda. “La verdad es una belleza absoluta”, agregó. La actriz completó el conjunto con un saco a tono con solapas de crepé de lana.

Luego llegó el momento de presentar a los invitados de la noche. En esta oportunidad, Juana Viale recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza; a la periodista y conductora Jésica Bossi; al actor Guillermo Pfening; a la actriz e influencer Juana Repetto; y al actor y humorista uruguayo Álvaro Navia.

Qué se sabe de la salud de Mirtha

Emisión del programa de Mirtha Legrand del 16/08/2025. Invitados Raúl Lavie; Jay Mammon; Juan Gil Navarro; Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo

A menos de una semana de haber recibido el alta médica, el último domingo, Mirtha Legrand debió ser nuevamente internada en el sanatorio Mater Dei el viernes último por la tarde. Luego de haber ingresado a la guardia, quedó en la institución bajo cuidados médicos.

Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización. ”La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", arranca el texto.

El parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación en el sanatorio Mater Dei

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, cierra el comunicado de la entidad, firmado por el doctor Enrique Echagüe. Según pudo saber LA NACION, la conductora atravesó con tranquilidad la noche y logró conciliar el sueño dentro del cuadro respiratorio que cursa.

En medio de versiones sobre una situación aún más severa que la notificada por el hospital, durante la noche del viernes, Juana Viale fue vista ingresando al sanatorio. La conductora no brindó declaraciones pero su ingreso fue registrado por la cuenta de LAM, el programa que conduce por América Ángel De Brito, en la red social X.

Quien sí se pronunció sobre la evolución de la salud de Mirtha fue el periodista Guillermo Lobo. En declaraciones a la señal TN, el comunicador comentó que la diva de la televisión, tuvo una “leve mejoría”. “Está en una sala de terapia pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas”, ahondó.

En palabras de Lobo, durante la noche del jueves, “Mirtha sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”. “Tiene un cuadro delicado pero está en equilibrio”, agregó el periodista, quien aclaró, además, que Legrand no requirió de asistencia mecánica para respirar.

El comunicado de la familia luego de que Mirtha Legrand recibiera el alta (Foto: X @mirthalegrand)

Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el parte difundido el domingo 13 por la institución médica.

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Legrand, su familia había agradecido al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

Juanita Viale yendo a ver a su abuela Mirtha pic.twitter.com/c43foABD9J — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 19, 2026

La conductora de 99 años había sido internada el lunes 7 de septiembre tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde el Mater Dei habían señalado que Legrand había quedado bajo control por precaución y para completar estudios.