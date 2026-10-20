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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

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