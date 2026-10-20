Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Oeste

: 3 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California