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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
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