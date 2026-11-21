El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego baja probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego baja probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sursureste

: 1 a 5 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: áreas de niebla y luego baja probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 69%.