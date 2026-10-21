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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 12,80 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
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