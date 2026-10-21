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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 12,80 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

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