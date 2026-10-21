Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 12,80 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California