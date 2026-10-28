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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El jueves 29 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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