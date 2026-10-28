Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Nornoroeste

: 6 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.