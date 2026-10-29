Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: bruma y luego mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: bruma y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Oestesuroeste

: 2 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: bruma y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.