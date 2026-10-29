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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: bruma y luego mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: bruma y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: bruma y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 30 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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