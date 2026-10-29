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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: bruma y luego mayormente nublado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: bruma y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: bruma y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El viernes 30 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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