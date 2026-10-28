Sandra Mihanovich, lapidaria contra Wanda Nara tras recibir un Martín Fierro de Música: “Es un poco mucho”

La primera entrega de los Martín Fierro de Música dio que hablar en muchos aspectos. A la ausencia de importantes figuras de la escena musical argentina se sumó el enojo de quienes no fueron nominados como así también las críticas por algunos galardones entregados. Tal fue el caso del premio que recibió Wanda Nara que distinguió a su tema “Bad Bitch” como Mejor Canción Viral, pese a que fue lanzada en 2023. En las últimas horas, Sandra Mihanovich opinó al respecto y, tras demostrar su desacuerdo, apuntó directamente contra Aptra.

“Premiar como canción viral del año 2023 a Wanda Nara, y ella encima agradece diciendo ‘a sus colegas’…”, lanzó la cantante en su paso por el programa de streaming No es una copia, mientras hacía un gesto con su boca, dando a entender que era mejor callar lo que opinaba.

Inmediatamente hizo referencia a las controversias que suelen rodear este reconocido premio a cargo de Aptra y fue contundente: “El Martín Fierro es un premio muy cotizado, todo el mundo se lo quieren ganar. Y muy desprestigiado por el otro lado; muy criticado. Entonces cuando cometen el error... Para mí, perdón, yo solo doy una opinión... Cuando cometen el error de premiar como mejor canción viral del año 2023 a Wanda Nara es un poco mucho”, reflexionó.

Si bien no cuestionó la carrera que la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity viene haciendo en los medios, la cantante sí cuestionó la decisión de la entidad presidida por Luis Ventura de premiarla en el rubro musical. “Que sea influencer, que conduzca programas… Bueno, hermoso, todo bien. Ahora…”, expresó sin terminar la frase demostrando nuevamente su disconformidad con este reconocimiento. “Si quiere cantar que cante también. El error no es de Wanda Nara, el error es de…”, opinó en alusión a Aptra y sus miembros encargados de votar en las ternas.

La cantante cuestionó a APTRA por premiar con un Martín Fierro de Música a Wanda Nara DIEGO SPIVACOW / AFV

Para graficar la situación, la hija de Mónica Cahen D’Anvers hizo una comparación con el mundo del fútbol. “Yo soy de las que dice que todos podemos cantar. Para mí nadie se debe privar de cantar. Ahora es como darle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, aunque juegue regio”, bromeó en referencia al integrante del dúo Pimpinela.

El agradecimiento de Wanda Nara

Wanda Nara recibió el Martín Fierro de la música a la canción viral por "Bad Bitch" (Foto: Captura de video)

El 14 de octubre, tras subir al escenario del teatro Tango Porteño, Wanda Nara se sacó una foto con su estatuilla y dio un discurso que fue criticado por muchos.

“Hago tantas cosas que me había olvidado que en un momento también canté y fui muy feliz. Hice feliz a mucha gente y creo que ‘Bad Bitch’ es un himno acá y en otros países”, dijo la empresaria. Sin embargo, la frase que hizo más ruido fue cuando se consideró una más en el mundo de la música: “Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche”, lanzó mientras mencionaba a artistas de la talla de Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra.

A su vez, le extendió su agradecimiento a su productor Maxi “El Brother” por impulsarla en su faceta de cantante. “Hay que animarse a todo. Una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más ‘Bad Bitch’. Gracias APTRA, gracias Luis [Ventura], gracias a todos. Uno más para mi colección y besitos para todos, los amo”, concluyó quien al volver a su mesa celebró con su equipo, incluido su exnovio L-Gante.