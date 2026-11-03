Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 82%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Sureste

: 3 a 7 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 82%

: 82% Pronóstico: lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.