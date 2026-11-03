1
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 82%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 82%
- Pronóstico: lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
Más leídas