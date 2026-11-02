Tragedia en Santa Fe: murió cuando volvía a su casa después de salir campeón contra su clásico rival

SANTA FE.- La de ayer fue una jornada de festejos para el plantel y los hinchas del Club Atlético Chañarense. Tras el triunfo frente a Independiente, el rival de toda la vida, que lo consagró campeón del torneo anual de la Liga Interprovincial de Fútbol, las caravanas y bocinazos terminaron esta madrugada abruptamente. Y la alegría dio paso a un profundo dolor.

Es que la tragedia se apoderó del festejo en Chañar Ladeado, localidad situada 215 al sur de la ciudad de Santa Fe, cuando se confirmó que un futbolista de 24 años, integrante del equipo del Club Atlético Chañarense, murió en un accidente de tránsito.

La víctima fue identificada como Bruno Ponti, vecino de la citada localidad. El siniestro durante la madrugada de hoy en la ruta provincial 93, entre Chañar Ladeado y Berabevú.

Según los informes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 4.30, en la zona conocida como el Bajo Carelli, cuando, por causas que se investigan, el automóvil Chevrolet Corsa en el que viajaba Ponti protagonizó un vuelco

El futbolista, único ocupante del vehículo, falleció en el acto. Su cuerpo fue encontrado en la banquina.

Ante la gravedad de lo sucedido se convocó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Berabevú y personal policial, quienes procedieron a retirar el cuerpo de Ponti.

Debido a las tareas de peritaje y remoción del auto, el tránsito vehicular en la zona permaneció con circulación asistida durante las primeras horas de esta mañana.

La noticia adquirió así una dimensión diferente, más dolorosa para la comunidad deportiva, ya que horas antes Ponti había celebrado la consagración de Chañarense, que se quedó con el título tras vencer a su clásico rival, Independiente, en definición por penales.

La muerte de Ponti generó una enorme tristeza en Chañar Ladeado, donde familiares, amigos, compañeros y allegados despiden hoy sus restos.