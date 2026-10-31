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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad baja de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 24%.