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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 6 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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