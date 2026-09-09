1
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 9 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
- 2
“Pido perdón por las mentiras”: Laudelina, la tía de Loan Peña, lloró y admitió que la versión del accidente fue un invento
- 3
Indemnizarán en Córdoba a dos mujeres que fueron intercambiadas al nacer y crecieron con familias equivocadas
- 4
Los expertos en plagas coinciden: “La mejor forma de ahuyentar a las cucarachas de su escondite en la casa es con limpieza, trampas e insecticidas”