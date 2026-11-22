El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Norte

: 3 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California