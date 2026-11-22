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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
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