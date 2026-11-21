El atolón de Palmyra, ubicado en el océano Pacífico, al sur de Hawái, fue escenario de un importante proyecto de recuperación ambiental que permitió eliminar aproximadamente 40.000 ratas invasoras. Estos animales habían provocado graves daños en el ecosistema durante décadas, al alimentarse de semillas, brotes y diferentes especies autóctonas. Sin embargo, tras su erradicación en 2011, los investigadores registraron un aumento de hasta el 5.000% en la regeneración de árboles nativos, un resultado que demuestra la capacidad de recuperación de la naturaleza cuando se eliminan las amenazas que afectan su equilibrio.

La presencia de estos roedores se remontaba al siglo XX, cuando llegaron al territorio a bordo de embarcaciones. Al no contar con depredadores naturales que limitaran su reproducción, su población creció rápidamente hasta alcanzar unos 40.000 ejemplares. Con el paso del tiempo, comenzaron a alterar el funcionamiento del ecosistema, ya que consumían semillas, plantas jóvenes, huevos de aves y pequeños animales, lo que dificultaba la regeneración de la vegetación y afectaba a numerosas especies locales.

Cómo lograron eliminar las ratas del atolón de Palmyra

El atolón de Palmyra se encuentra en el océano Pacífico, al sur de Hawái

Ante el deterioro ambiental, en 2011 un equipo de científicos y especialistas en conservación puso en marcha un proyecto destinado a erradicar por completo a los roedores. La iniciativa requirió una planificación cuidadosa y la aplicación de métodos específicos para eliminar a las ratas, procurando reducir el impacto sobre las demás especies que habitaban el atolón.

Una vez finalizada la intervención, los investigadores comenzaron a monitorear los cambios en la vegetación y la fauna. Según el estudio publicado en 2018 en la revista científica PLOS ONE y difundida por la Universidad de California en Santa Cruz, los resultados mostraron una recuperación considerable: cinco años después de la eliminación de las ratas, la cantidad de nuevos ejemplares de cinco especies de árboles nativos había aumentado aproximadamente un 5000%. Mientras que antes se habían registrado menos de 150 brotes, posteriormente se contabilizaron más de 7700.

Este crecimiento permitió comprobar que la presencia de los roedores era uno de los principales obstáculos para la regeneración natural de las plantas. Al desaparecer esa amenaza, las semillas pudieron germinar y desarrollarse con mayor facilidad, sin necesidad de recurrir a grandes campañas de reforestación.

La inesperada desaparición de los mosquitos

Además de la recuperación de la vegetación, los especialistas observaron otro cambio significativo: la desaparición del mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), una especie invasora que también estaba presente en el atolón.

La cantidad de nuevos ejemplares de cinco especies de árboles autóctonos aumentó aproximadamente un 5.000%

Según las investigaciones, estos insectos utilizaban a las ratas como una importante fuente de sangre para reproducirse. Por eso, cuando los roedores fueron eliminados, los mosquitos perdieron uno de sus principales recursos alimenticios, lo que habría contribuido a su desaparición. Sin embargo, otras especies de mosquitos continuaron presentes en el territorio.

Un ejemplo de recuperación ecológica

El caso de Palmyra se convirtió en una referencia para los proyectos de conservación, ya que demuestra que la recuperación de un ecosistema no siempre depende de incorporar nuevas especies o plantar grandes cantidades de árboles. En determinadas circunstancias, eliminar los factores que impiden su desarrollo puede ser suficiente para favorecer una regeneración considerable.

A 15 años de la intervención, los resultados documentados muestran cómo el control de una especie invasora puede generar beneficios que se extienden a diferentes componentes del ecosistema, desde la vegetación hasta las poblaciones de insectos.